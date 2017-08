Müssen Kranke Angst davor haben, ins Krankenhaus oder in ein Pflegeheim zu gehen?

Ingrid Fischbach, Patientenbeauftragte der Bundesregierung: "So unfassbar der jetzt veröffentlichte Umfang der Taten ist: nein. Ich kann gut nachvollziehen, dass ein solches Verbrechen Patienten und Angehörige sehr beunruhigt. Aber man muss auch klar sehen, dass es hier um ein Verbrechen geht, während sich gleichzeitig in den Krankenhäusern tagtäglich über 300.000 Beschäftigte im Pflegedienst mit großer Fachlichkeit und Sozialkompetenz um die Patienten kümmern. Die dürfen wir nicht unter Generalverdacht stellen, sondern müssen sie vielmehr in ihrer täglichen Arbeit stärken."

Können sich Kranke schützen? Worauf sollten Angehörige achten, wie bei Verdachtsfällen reagieren?

Die CDU Ingrid Fischbach ist Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit. Bildrechte: dpa "Ganz grundsätzlich rate ich Patientinnen und Patienten immer nachzufragen, wenn ihnen etwas in der Behandlung unklar ist. Dieser Rat zielt aber in erster Linie darauf ab, unbeabsichtigte Fehler zu verhindern, denn auch die können in Krankenhäusern passieren.



Wichtige Ansprechpartner für Patienten im Krankenhaus sind bei Beschwerden, aber natürlich auch bei Verdachtsmomenten aller Art neben den behandelnden Ärztinnen und Ärzten und dem Pflegepersonal vor allem die Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher, die es in vielen Krankenhäusern gibt.



Mit dem Patientenrechtegesetz haben wir zudem 2013 die Krankenhäuser verpflichtet, ein patientenorientiertes Beschwerdemanagement einzurichten. Und natürlich sollten Patientinnen und Patienten sich, wenn sie den Verdacht haben, dass eine Straftat vorliegen könnte, auch an Polizei und Staatsanwaltschaft wenden."

Welche Mechanismen gibt es, um Fälle wie die des Niels H. zu verhindern?

"Wenn es jemandem gelingt, derartige Verbrechen zu begehen, liegt der Ruf nach Mechanismen, wie zusätzlichen Dokumentationen, Berichten oder Statistiken natürlich immer nahe. Und ich bin auch sehr dafür, dass geprüft wird, an welchen Stellen man etwas hätte bemerken können.



Die von Polizei und Staatsanwaltschaft veröffentlichten Informationen zeigen aber auch, dass es in diesem Fall offenbar sehr viele Daten und Hinweise gab, aus denen von den Verantwortlichen aber nicht die richtigen Schlüsse gezogen wurden.



Viel wichtiger ist deshalb aus meiner Sicht, ein Klima zu schaffen, in dem Fehler, Vorfälle und Verdachtsfälle angesprochen und nicht unter den Teppich gekehrt werden. Fehlermelde- und Risikomanagementsysteme können dabei einen wichtigen Beitrag leisten."

Sind diese ausreichend oder muss komplett umgedacht werden?

"Fehlermeldesysteme zu haben ist das eine. Wichtig ist aus meiner Sicht aber vor allem, wie in den Einrichtungen vor Ort damit umgegangen wird. Das betrifft auch keineswegs nur Fälle, in denen es um Verbrechen geht. Wir müssen auch viel mehr über die Fehler und sogenannten "Beinahe-Fehler" sprechen, die im Behandlungsalltag passieren.

Nur mit einer offenen Fehlerkultur in den Einrichtungen können Ursachen für Fehler gefunden und zukünftig verhindert werden. Ingrid Fischbach, Patientenbeauftragte der Bundesregierung

Hier sind die Führungskräfte in den Krankenhäusern vor Ort gefordert. Denn das erfordert personelle und zeitliche Ressourcen, die die Krankenhäuser bereitstellen müssen – und das Vertrauen darauf, dass derjenige, der einen Fehler anspricht, keine Nachteile deshalb hat. Hiervon verspreche ich mir den größten Effekt, denn Kollegen, Vorgesetzte oder Mitarbeiter dürften allzu oft die ersten oder womöglich auch die einzigen sein, die über die nötigen Informationen verfügen."

Was raten Sie den betroffenen Angehörigen? Welche Rechte haben sie?

Hilfe für betroffene Angehörige bietet die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) unter der gebührenfreienTelefonnummer: 0800 - 011 77 22.