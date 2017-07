Freitagvormittag in der Leipziger Fußgängerzone. Ob alt, ob jung, ob Frau oder Mann, ob Beutel in der Hand oder nicht, bei einem sind sich alle einig: Plastiktüte nur gegen Geld, das ist richtig. Ein Mann sagt, er kaufe keine Plastiktüten mehr. Wenn alle es so machten, würden weniger Plastiktüten verbraucht. Ein älterer Herr meint, es müsse ja nicht jeder 100 Tüten haben, man könne sie mehrfach verwenden. Eine Dame schwört auf den guten, alten Stoffbeutel. Und warum? "Wegen der Umwelt! Ganz einfach", kommt prompt die Antwort.