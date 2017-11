In der vergangenen Woche waren Vorwürfe gegen die Berliner Polizeiakademie bekannt geworden. Anonymen Hinweisen zufolge sollen dort Polizeischüler mit Migrationshintergrund durch Hass, Lernverweigerung und Gewalt in einer Klasse aufgefallen sein. Zudem war in einem anonymen Brief davon die Rede, dass kriminelle Großfamilien die Polizei unterwandern.



Pfalzgraf sprach im Zusammenhang mit den Problemen in Polizeiklassen von Einzelfällen. Man müsse ihnen aber nachgehen. Die Wahrheit müsse auf den Tisch. Zu weit über 90 Prozent laufe die Polizeiausbildung aber reibungslos.



Die Vorwürfe gegen die Polizeiakadamie beschäftigen am Mittwoch auch den Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Er kommt zu einer Sondersitzung zusammen.