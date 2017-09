Die Polizei in Baden-Württemberg sucht einen Mann, der einen sterbenden Motorradfahrer mit dem Handy gefilmt und die Rettungskräfte bei der Arbeit behindert haben soll.



Nach Angaben der Polizei war am Sonntag ein 29 Jahre alter Motorradfahrer in Heidenheim beim Überholen gegen eine Leitplanke gefahren und dann gegen eine Straßenlaterne gestoßen. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.