Levina barfuß und mit Tränen

Levina wird beim ESC-Finale Vorletzte und kämpft mit den Tränen Bildrechte: dpa Auch Levina, in Bonn geboren und in Chemnitz aufgewachsen, hatte sich für einen eher reduzierten, von Grautönen dominierten Auftritt entschieden. Barfuß, mit dunklem Rock und hellem Oberteil sang sie vor vergleichsweise schlichter Kulisse alleine auf der Bühne ihren Song "Perfect Life". Doch der kam offensichtlich nicht an.



Nach dem ersten Schock über den vorletzten Platz - sie musste sich zwischenzeitlich die Tränen aus den Augen wischen - konnte Levina kurz darauf schon wieder lachen. Es sei trotzdem eine "wundervolle Erfahrung" gewesen, sagte sie in der ARD. Sie habe so viel Spaß gehabt und tolle neue Leute kennengelernt. Die 26-Jährige bedankte sich bei Irland für die einzigen Punkte einer Länderjury.

Silber für Bulgarien - Bronze für Moldau

Der Portugiese Sobral holte 758 Punkte. Zweiter wurde Bulgarien mit 615 Punkten. Moldau erreichte mit 374 Punkten Rang drei. Der Australier Isaiah schaffte mit "Don't Come Easy" den neunten Platz. Dass Australien nun zum dritten Mal beim ESC mitmachen durfte, gehört zu den Kuriositäten des Wettbewerbs. Down under hat der Wettbewerb eine große Fangemeinde.

Überschattet wurde die eigentlich unpolitische Veranstaltung vom Konflikt zwischen dem Gastgeberland Ukraine und Russland. Der russischen Kandidatin Julia Samoilowa wurde wegen eines Auftritts auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim die Einreise in die Ukraine verwehrt. Nach neuer Gewalt in der Ostukraine sagte Präsident Petro Poroschenko am Samstag seinen Besuch beim Finale ab.