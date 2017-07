Hintergrund ist der Fall einer Frau, die nach einer fehlerhaften gynäkologischen Operation 1995 an starken Schmerzen litt und Schwierigkeiten beim Geschlechtsverkehr hatte. Sie klagte im Jahr 2000 gegen das Krankenhaus. Ihr wurde zunächst eine Entschädigung von 80.000 Euro für den erlittenen physischen und psychischen Schaden zugestanden, aber ein Berufungsgericht kürzte die Summe auf 50.000 Euro - mit der Begründung, dass die Frau bereits 50 sei und zwei Kinder habe. Sexualität sei in diesem Alter nicht mehr so wichtig.