Prinz Philip geht am Mittwoch mit 96 Jahren in den Ruhestand. Der Ehemann der britischen Königing Elisabeth II. nimmt am Nachmittag im Buckingham-Palast seinen letzten offiziellen Termin wahr, als Teilnehmer einer Parade der Königlichen Marine, deren Oberhaupt er seit 1953 ist. Danach will er sich von seinen Repräsentationspflichten zurückziehen und seine Frau nur noch gelegentlich nach eigenem Wunsch in der Öffentlichkeit begleiten.