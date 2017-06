Der bundesweit als U-Bahn-Treter von Berlin bekannt gewordene Gewalttäter hat zum Prozessauftakt seine Tat eingeräumt und um Entschuldigung gebeten. "Ich kann mich jedoch nicht daran erinnern, wie es dazu kam", ließ Svetoslav S. am Montag vor dem Landgericht Berlin von seinen Verteidiger erklären. Er wolle sich auch noch persönlich bei seinem Opfer entschuldigen.

Der 28-jährige Bulgare ist der gefährlichen Körperverletzung angeklagt. Er hatte vor neun Monaten eine junge Frau die Treppe am Neuköllner U-Bahnhof Hermannstraße hinunter getreten. Überwachungsbilder des Vorfalls waren zu Fahndungszwecken veröffentlicht worden. Darauf ist zu sehen, wie die Frau mit dem Oberkörper voran die Treppe hinunter stürzte und sich der Täter und seine drei Kumpane vom Tatort entfernten. Zeugen eilten der Frau zu Hilfe. Das Opfer erlitt einen Armbruch sowie eine Platzwunde am Kopf.

Der Angeklagte ließ nun mitteilen, er könne sich an die Tat nicht erinnern, weil er an jenem Abend Alkohol und Drogen konsumiert habe. Er sei aber der Mann auf dem von der Polizei verbreiteten Video. Er habe in der Tatnacht zum 27. Oktober neben Bier und Wodka auch Haschisch, Chrystal Meth und Kokain konsumiert.



Die vor Gericht befragte Ehefrau des Angeklagten sagte, ihr Mann habe bei einem Autounfall im Jahr 2008 eine Kopfverletzung erlitten. Seitdem konsumiere er Alkohol und Drogen und verhalte sich aggressiv. Die Bulgarin bestätigte die Aussagen ihres Mannes. Das Paar mit drei Kindern war den Angaben zufolge vor einem Jahr nach Berlin gekommen und habe dort von Kindergeld und Gelegenheitsjobs des Angeklagten gelebt.