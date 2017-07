Rund acht Monate nach einem Cyberangriff auf Router der Deutschen Telekom hat in Köln der Prozess gegen den mutmaßlichen Hacker begonnen. Dem 29 Jahre alten Briten wird versuchte gewerbsmäßige Computersabotage vorgeworfen.



Zu Beginn des Prozesses am Landgericht sagte der Mann aus, den Cyberangriff im Auftrag eines Telekommunikationsunternehmens im afrikanischen Liberia gestartet zu haben. Die Attacke habe nicht gezielt der Deutschen Telekom gegolten, sondern sollte ein konkurrierendes Telekomunternehmen in Liberia treffen.



Der Angeklagte nannte als Motiv Geldsorgen. Er habe für den Auftrag 10.000 Dollar bekommen. Der Brite erklärte, der Cyberangriff sei der schlimmste Fehler seines Lebens gewesen.