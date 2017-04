Ein Mann erleidet einen schizophrenen Schub, greift unvermittelt eine Frau an, würgt sie. Schuldunfähig, befindet der Gutachter. Der Mann war erschrocken über seine Tat und krankheitseinsichtig, erinnert sich Hans Jagenlauf, der als Vorsitzender Richter am Landgericht Leipzig den Fall mit zu entscheiden hatte. Sowohl er, als auch seine Familie, hätten unmittelbar nach seiner Inhaftierung begonnen, ein engmaschiges Netz aus regelmäßigen Konsultationen von Ärzten und Psychologen zu knüpfen. "Das und verschiedene andere Schutzmechanismen haben letztlich den Ausschlag gegeben, dass eine Maßregel noch zur Bewährung ausgesetzt werden konnte."

Die Mehrzahl der Fälle werde aber nicht zur Bewährung ausgesetzt, so Jagenlauf, der sich seit mehr als 20 Jahren mit solchen Fällen befasst. Die Zahl der Straftäter, die in Sachsen wegen ihrer psychischen Erkrankung in den Maßregelvollzug und nicht ins Gefängnis geschickt wurden, lag in den vergangenen zehn Jahren zwischen 18 und 36.

Uwe Heller, Chefarzt der forensischen Psychiatrie in Altscherbitz, in der psychisch kranke Straftäter behandelt werden, bestätigt das. Die Hälfte seiner Patienten haben die Doppeldiagnose Schizophrenie und Sucht. Meist sind sie von Crystal abhängig. Es sei ein Problem, so Dr. Heller, dass diese Patienten nicht schnell genug gegen ihren Willen in passende Einrichtungen gebracht werden können. Um jemanden zwangsweise unterzubringen, brauche es eine erhebliche Eigen- und Fremdgefährdung. Das sei sehr schwer nachzuweisen. Außerdem gebe es ein weiteres Problem. "Als ärztlicher Gutachter, der einen solchen Patienten unterbringen will, setzt man sich durchaus der Gefahr aus, wegen Freiheitsberaubung angezeigt zu werden."