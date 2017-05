EU-Gewässerbericht Mitteldeutsche Badegewässer meist sehr gut

Pünktlich zum Auftakt der Badesaison hat die EU-Umweltagentur europaweit Badestellen an Seen, Flüssen und Küsten getestet. Demnach ist Baden in fast allen Flüssen, Seen und an den Küsten in Deutschland ein sauberes Vergnügen. Das gilt auch für die drei mitteldeutschen Länder - mit kleinen Einschränkungen in Sachsen-Anhalt.