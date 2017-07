Wird es auch bald Radschnellwege in Mitteldeutschland geben?

Wird es auch bald Radschnellwege in Mitteldeutschland geben?

Wird es auch bald Radschnellwege in Mitteldeutschland geben? Bildrechte: dpa

Potential für Pendler Streckensuche für Fahrrad-Schnellbahn in Mitteldeutschland

Hauptinhalt

In Zeiten von E-Bikes hat der Bund das Potential erkannt und will mehr Pendler aufs Rad locken. Deshalb fördert er den Bau sogenannter Radschnellwege – quasi Autobahnen für Fahrräder, ganz ohne Ampeln, Kreuzungen und vor allem ohne Autos. Doch wie sieht es mit der Rad-Schnellbahn in Mitteldeutschland aus?

von Kristin Kielon, MDR AKTUELL