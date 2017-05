Im Roten Ochsen, der Justizvollzugsanstalt in Halle, sieht man dem Ramadan ganz entspannt entgegen. Man ist hier geübt, was Feiertage angeht, denn in deutschen Gefängnissen darf jeder seine Religion frei ausüben – egal ob Ostern, Pessach oder Ramadan.

Den Alltag hinter Gittern stört das wenig, erklärt JVA-Leiter Hans-Jürgen Stach: "Die Gefangenen, die am Tage nicht essen, gehen ganz normal zu ihren Arbeitsstätten, wenn sie zur Arbeit eingesetzt sind. Sie essen nur zu anderen Zeiten als die übrigen Gefangenen. Das ist überhaupt kein Problem."

Zudem würden längst nicht alle Gefangenen den Ramadan so streng zelebrieren, sagt Stach. Der Anteil derer, die fasten, sei relativ überschaubar.

Nur wenige Muslime in Gefängnissen

Generell gibt es in Sachsen-Anhalt nicht viele muslimische Gefangene - rund sechs Prozent. Doch für diejenigen unter ihnen, die den Ramadan feiern, ist das eine sehr wichtige Zeit, denn er zählt zu den fünf Säulen des Islams.

Um sich zu besinnen und innerlich zu reinigen, wird tagsüber gefastet. Im streng getakteten Betrieb der JVA Halle helfen dabei moderne Küchengeräte. JVA-Leiter Stach sagt: "Jeder Haftraum verfügt über einen kleinen Kühlschrank, in dem sie die ihnen zur Verfügung stehenden Mahlzeiten zwischenzeitlich lagern können. Und wenn sie nach Sonnenuntergang essen möchten, haben sie die Möglichkeit, in den jeweiligen Etagenküchen in einer Mikrowelle, sich eine Mahlzeit warm zuzubereiten."

Uniklinik Halle bereitet sich vor

Auch die Universitätsklinik in Halle hat sich auf die Fastenzeit eingestellt. Was ist aber mit den strengen Bett- und Besuchszeiten? Kein Problem, sagt die Leiterin des Patientenmanagements der Uniklinik, Jeannette Korbanek: "Das Thema Besuchszeiten wie früher, das gibt es schon lange nicht mehr. Das hat sich deutlich gelockert, weil ja auch die Angehörigen draußen oft im Arbeitsleben stehen und dann oft erst zu späteren Zeiten kommen können."



Außerdem schließt der Koran Kranke, stillende Frauen, Schwangere und Kinder vom Fasten aus oder gibt ihnen zumindest das Recht, zu unterbrechen. Das würden dann auch die meisten Muslime in der Uniklinik in Halle tun, erklärt Korbanek: "Aber es gibt natürlich auch Patienten, die dann gerade sagen, das Fasten unterstützt mich vielleicht bei der Heilung, weil ich mich damit Gott besonders nähere. Das ist aber eher die Seltenheit."

Kaum Beeinträchtigung für Klinikleitung

Für die fastenden Muslime in der Klinik besteht dann noch die Möglichkeit, nach Sonnenuntergang zu speisen. Denn Essen werde eh aufgehoben, zum Beispiel für Patienten, die etwa wegen einer Operation nichts zu sich nehmen konnten.

Es sei aber auch möglich, dass Verwandte für die Fastenden selbst gekochtes Essen mitbringen und gemeinsam gegessen wird. Für die Leiterin des Patientenmanagements ist es selbstverständlich, ihren Patienten das Fasten zu ermöglichen – auch wenn es nur sehr wenige tun.

"Es ist ja ein Teil dieser Religion und wir haben auch unsere Feiertage und warum sollten wir das nicht anbieten?", sagt Korbanek. "Das greift ja nicht wirklich in unseren Alltag ein, auch wenn es natürlich Beschränkungen gibt."

Es gilt das Gleiche für die Uniklinik, wie für die JVA in Halle: Für die Institutionen ist es kein großer Aufwand, den Ramadan zu ermöglichen. Und die Muslime werden somit nicht daran gehindert, einer ihrer wichtigsten religiösen Pflichten nachzukommen.