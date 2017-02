Polizei und Staatsanwaltschaft sind in mehreren Bundesländern gegen sogenannte Reichsbürger vorgegangen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mitteilte, waren insgesamt 250 Sicherheitskräfte in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Einsatz. Sie hätten 15 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht.