Montagmorgen am Flughafen Leipzig/Halle: Kurz vor Abflug nach Istanbul gibt RB-Trainer Ralph Hasenhüttl noch ein Interview. Neben den sportlichen Aspekten ist auch die Sicherheitslage in der Türkei ein Thema. Hasenhüttl gibt sich entspannt: "Wir haben uns mit den Verantwortlichen dort ausgetauscht und Sicherheit ist gewährleistet und von daher habe ich keine Angst."

Doch nur rund 250 RB-Fans werden beim Champions-League-Spiel gegen Beşiktaş Istanbul im Stadion dabei sein. 2.000 hätten hingegen mitgekonnt. Für Ralph Hasenhüttl kein Problem. Auch 2.000 Leipziger Fans hätte man in dem Stadion kaum wahrgenommen, sagt er schmunzelnd. Dementsprechend mache es nicht so viel Unterschied aber er glaube, dass bei den nächsten beiden Auswärtsspielen mehr Fans dabei sein werden.

Sein Vereinsfreund Felix sieht das ähnlich. Auch für ihn war nach der Auslosung klar, dass er in Istanbul passen werde. Ein Arbeitskollege von Felix werde aber zum Spiel fliegen. Und von ihm wisse er, dass dieser sich sehr wohl vorbereite. Er werde zum Beispiel nahe am Stadion wohnen, um lange Wege zu vermeiden und auch erst im Stadion den Fanschal überziehen. Auch an einem geplanten RB-Fanmarsch werde der Kollege nicht teilnehmen, erklärt Felix. Er habe einfach zu viel Angst: "Wenn da einem Polizisten was quer sitzt und wenn dort jemand etwas Unüberlegtes – vielleicht auch wirklich aus Versehen – aus der Gruppe herauslässt, sitzt man auf einmal im Gefängnis."