Dennoch gibt es Beobachter, für die ein Zusammenhang zwischen NSU und Kindesmissbrauch, möglicherweise auch gewerbsmäßiger Kinderpornographie, nicht vom Tisch ist.



Scharmers Kollege Walter Martinek etwa will sich mit den staatsanwaltlichen Ermittlungsergebnissen nicht zufrieden geben. Er hält sie für vorgeschoben und glaubt nicht an eine Panne: "Ich halte das für vollkommen unglaubhaft. Und eigentlich auch für vollkommen ausgeschlossen. Das würde ja bedeuten, dass den Beamten, die da bei der KTU [Kriminaltechnische Untersuchung, Anmerkung der Redaktion] unterwegs waren, nicht aufgefallen ist, dass an ihrem Zollstock ein doch deutlich sichtbares Stoff-Stücklein dranhängt. Und das nicht nur bei einer Untersuchung, sondern der wurde ja mit Sicherheit mehrfach benutzt in den dazwischenliegenden fünf Jahren. Und das ist nicht nur unwahrscheinlich. Das ist aus meiner Sicht ausgeschlossen!" Martinek spricht von einer Schutzbehauptung, will aber auch nicht darüber spekulieren, wie sich der DNA-Treffer sonst erklären lässt.