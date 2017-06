Die Supermarkt-Kette Real verzichtet auf die umstrittene Blickkontakt-Analyse ihrer Kunden. Wie das Unternehmen mitteilte, werden die Tests mit sofortiger Wirkung beendet. Zur Begründung hieß es, in der öffentlichen Diskussion sei der Eindruck entstanden, in Real-Märkten würden im Kassenbereich ohne Wissen der Kunden Daten erhoben. Das sei nicht der Fall gewesen. Es seien keine Persönlichkeitsmerkmale gespeichert oder übertragen worden, die einzelnen Kunden zuzuordnen gewesen wären. Man habe aber erkannt, dass der Nutzen des Blickerfassungs-Systems für die Kunden nicht nachvollziehbar gewesen sei.

Ende Mai war bekannt geworden, dass Real seit Herbst 2016 in 41 ausgewählten Supermärkten im Bundesgebiet an bestimmten Werbebildschirmen im Kassenbereich die Blickkontakte von Kunden mit Hilfe von Kameras analysieren lässt. Betrieben werden die Real-Bildschirme von der Echion AG aus Augsburg. Sie wollte mit dem Test herausfinden, welche Werbefilme bei den Kunden gut ankommen.



Dazu wurden Alter und Geschlecht der Real-Kunden analysiert. Außerdem wurde die Dauer der Betrachtung erfasst. Laut Echion wurden die Daten nicht gespeichert. Datenschützer reagierten trotzdem alarmiert. Andere Konzerne wie Saturn zeigten dagegen Interesse an der Kamera-Analyse.