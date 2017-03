Sonderlich einladend sieht der ehemalige Gasthof mitten in dem 300-Einwohnerdorf nicht aus. Die Rollläden sind heruntergelassen, ein liebloser Sichtschutz versperrt die Sicht auf das Gelände, niemand öffnet die Tür. In Sichtweite plaudern ein paar Nachbarn über den Gartenzaun hinweg. Welche Fragen jetzt kommen, wissen sie schon und antworten prompt. Sie wohne abseits und höre das nicht, sagt eine Frau. "Ansonsten gibt es keine Beschwerden. Solange sie uns in Ruhe lassen und uns nicht stören oder belästigen."