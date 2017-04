Reenactment-Darsteller stürmen den Mini-Reichstag in Kubinka. Bildrechte: dpa

Das russische Verteidigungsministerium hat einen Kulissen-Nachbau des Berliner Reichstags erstürmen lassen. Mehr als 1.000 Statisten stellten am Sonntag die letzten Kriegstage von Berlin 1945 in einem Militär-Freizeitpark nach und erklommen dabei den "Mini-Reichstag". Die in Nachbildungen historischer Uniformen gekleideten Komparsen kamen unter anderem aus Russland, Israel, Polen, Italien, Spanien und der Ukraine.

Bild mit Symbolkraft

Am 2. Mai 1945 hissten Sowjetsoldaten die Rote Fahne über dem Reichstag. Bildrechte: dpa Knapp 10.000 Menschen schauten sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums das Spektakel in dem Park in der Kleinstadt Kubinka nahe Moskau an. Am Ende der Show wehte eine Rote Fahne über dem Reichstagsnachbau. Ein Bild mit Symbolkraft, das auf das weltbekannte Foto des Rotarmisten Jewgeni Chaldej Bezug nimmt, der im Mai 1945 mehrere sowjetische Soldaten beim Hissen der Roten Fahne über dem Berliner Reichstag fotografierte.

300 Millionen Euro für "Patrioten-Park"

Auch Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu war bei der Reenactment-Darstellung am Sonntag anwesend. Seine Behörde hatte den 300 Millionen Euro teuren "Patrioten-Park" und die über einem Stahlgerüst montierte Reichstagskulisse finanziert. In dem Park können Militär- und Kriegsfans an unterschiedlichen Schauplätzen Schlachten nachstellen. Laut Schoigu sollten dabei junge Menschen lernen, wie man ein Gebäude erstürmt und im Krieg überlebt.

Bereits im Februar hatte das russische Verteidigungsministerium mit seiner Ankündigung aufhorchen lassen, den Berliner Reichstag in einer Mini-Variante nachzubauen. Die Bundesregierung hatte die Pläne als befremdlich kritisiert.