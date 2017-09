Wegen des Wirbelsturms "Irma" raten mehrere Reiseveranstalter ihren Kunden, ihre Reisepläne in die Region zu überdenken. Der weltgrößte Touristikkonzern Tui riet ganz von Reisen in die bedrohten Regionen ab.

Verschiedene Fristen bei Tui

Ein Sprecher sagte, von den Partner-Airlines seien am Donnerstag alle Flüge in die Dominikanische Republik um 24 Stunden und alle Flüge nach Kuba um 48 Stunden verschoben worden. Es gebe aber bisher keine Flugstreichungen wegen des Tropensturms.



Der Konzern bietet seinen Kunden zudem an, bis 10. September Reisen auf die Bahamas, nach Kuba oder in die Dominikanische Republik kostenlos umzubuchen oder zu stornieren. Für Florida gilt diese Frist bis zum 12. September.

DER Touristik kommt Florida-Urlaubern entgegen

DER Touristik bietet seinen Florida-Urlaubern ebenfalls kostenlose Umbuchungen und Stornierungen an. Das gilt derzeit für Abflüge bis 12. September. Für die Inselgruppe Florida Keys gilt das Angebot sogar bis zum 17. September.

Thomas Cook storniert Reisen

Thomas Cook stornierte alle Reisen am 7. und 8. September nach Punta Cana und Puerto Plata in der Dominikanischen Republik. Die betroffenen Kunden wurden bereits informiert.



Für weitere Anreisen in die Dominikanische Republik sowie nach Kuba werden kostenfreie Umbuchungen und Stornierungen bis zum 12. September angeboten. Für Miami im US-Bundesstaat Florida und den südlich davon gelegenen Florida Keys gilt das Angebot bis 15. September.



Thomas Cook bringt zudem seine Gäste in den vom Hurrikan bedrohten Gebieten in Sicherheit. Der Konzern schickt zudem zusätzliche Mitarbeiter nach Kuba und in die Dominikanische Republik, die ihre Kollegen und Gäste unterstützen sollen.

US-Airlines streichen Flüge nach Florida

In Florida wurden Touristen aufgefordert, die Regionen südlich von Miami einschließlich den vorgelagerten Keys zu verlassen. US-Fluggesellschaften strichen bereits Flüge von und nach Florida.

Kuba bringt Touristen in Sicherheit

Die kubanische Behörden bringen Tausende Touristen vor "Irma" in Sicherheit. Wie das staatliche Fernsehen berichtete, werden mehr als 36.000 Urlauber von der besonders gefährdeten Nordküste an sicherere Orte gebracht. Die ausländischen Touristen sollen in anderen Hotels untergebracht werden. Kubanische Urlauber werden nach Hause geschickt.