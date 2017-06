Immer mehr Schüler in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nehmen am Religionsunterricht teil. Das geht aus einer MDR-Umfrage bei den Kultusministerien der Länder hervor. Schüler haben die Möglichkeit, zwischen Religions- und Ethikunterricht zu entscheiden.

In Sachsen wählen demnach deutlich mehr Schüler Religionsunterricht als in den 1990er Jahren. Dem Kultusministerium in Dresden zufolge waren es 1993 gut sieben Prozent der Schüler, 2015 mehr als 27 Prozent. Auch die absoluten Zahlen sind gestiegen – in den vergangenen zehn Jahren um gut 9.000 Schüler auf insgesamt etwa 96.000.