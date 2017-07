Riesen-Eisberg von Antarktis abgebrochen

Einer der größten jemals gesichteten Eisberge hat sich von der Antarktis gelöst. Wie Wissenschaftler der Universität von Swansea in Großbritannien am Mittwoch mitteilten, hat sich der etwa eine Billion Tonnen schwere Gigant von dem Eisschelf Larsen C gelöst.



