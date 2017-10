Die Versicherung fürchtet, dass in den nächsten Jahren die Zahl krimineller Attacken von Datendieben und -saboteuren zunimmt. Besonders gefährdet sind demnach ältere Fahrzeuge mit geringen Sicherheitsstandards.

Als besonders gefährdet gilt die sogenannte OBD2-Schnittstelle, die seit Ende der 90er-Jahre in alle Fahrzeuge eingebaut ist. Diese ungesicherte Schnittstelle wurde bewusst offen gehalten und war ursprünglich für das Auslesen von Abgasdaten per Kabel in der Werkstatt gedacht.