Das wohl bekannteste Rockfestival Deutschlands war in diesem Jahr an seinen Ursprungsort auf den Nürburgring zurückgekehrt. Begleitet von scharfen Sicherheitsvorkehrungen wurde es am Freitag eröffnet. Rund 87.000 Musikfans wollten die Eifel drei Tage lang erbeben lassen.

Als Höhepunkt am Eröffnungstag galt der Auftritt von Rammstein. Insgesamt sollen 85 Bands auf vier Bühnen den legendären Nürburgring rocken, darunter die Toten Hosen als Headliner am Samstag und System Of A Down am Sonntag.