"Mir hamm ja nüschd", lamentiert mancher Sachse. Und das ist nach neuen Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Yougov gar nicht so falsch. Stirbt ein Deutscher hinterlässt er im Mittel 175.000 Euro. Stirbt ein Sachse sind es nur 75.000.

Und fragt man lebende Sachsen, ob sie in den nächsten zehn Jahren ein Erbe erwarten, sind die Antworten recht zurückhaltend, sagt Forschungsleiter Holger Geißler: "In keinem anderen Bundesland als Sachsen liegt der Anteil so niedrig. In Sachsen sind es gerade einmal 23 Prozent der Menschen, die eine Erbschaft erwarten. Verglichen zum Beispiel mit Baden-Württemberg – da sind es 34 Prozent oder im Saarland 37 Prozent. Da sieht man einfach, dass das Thema Erbe doch etwas vergleichsweise Seltenes ist in Sachsen."

Sachsen fehlen Immobilien

Den Sachsen fehlt das Eigenheim. Das macht einen Großteil der Erbmasse in den anderen Bundesländenr aus. Bildrechte: IMAGO Ein Grund: Wo Einkommen gering sind, wird weniger gespart, folglich auch weniger vererbt. Entscheidend ist aber auch: Hohe Erbschaften entstehen vor allem durch Immobilienbesitz. Und nur wenige Sachsen haben es geschafft, sich ein Häuschen oder eine Wohnung zuzulegen. Das gilt auch im ostdeutschen Vergleich, sagt der Wirtschaftsforscher Reiner Braun.



Die Wohneigentumsquote bei den heute 40- bis 49-Jährigen liege im bundesweiten Durchschnitt bei 51 Prozent. Thüringen liege da genau auf dem bundesweiten Durchschnitt. Aber Sachsen liege mit 37 Prozent immer noch deutlich hintendran. Andere ostdeutsche Länder wie Brandenburg haben zum Beispiel schon 48 Prozent oder Sachsen-Anhalt 50 Prozent.



Woran der sächsische Rückstand liegt, kann Braun nur vermuten: Der Sachse lebe häufig in Städten. Dort sei die Eigentumsquote traditionell niedriger als auf dem Land. Fest steht: Sollen die Erbschaften steigen, müssen die Vermögen rauf.



Und hier fordert Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ein Umdenken in der Politik. "Es ist so, dass der Staat zum Beispiel die Riesterrente fördert, die bekanntermaßen aber sehr geringe Renditen erzielt. Und es wäre besser, zielgerichtet eine Vermögensbildungspolitik zu betreiben, die vor allem die breite Masse der Bevölkerung in die Lage versetzt, Vermögen effektiv und auch effizient aufzubauen."

Staatsfonds als Ausgleich?

Grabka findet einen Staatsfonds eine gute Idee, der breit investiert und an dem sich Bürger beteiligen können. In Norwegen erziele ein solcher Fonds trotz Niedrigzinsen fünf Prozent Rendite. Doch zu viel Vermögen ist am Ende vielleicht auch nicht gut.