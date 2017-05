Wenn es im Hals kratzt und die Nase trieft, geht der vorbildliche Angestellte auf Arbeit. Denn so ein kleiner Infekt, der macht doch nichts. So denken viele. Nur die ganz Jungen denken offenbar anders.

Fabian Magerl von der Barmer Sachsen sagt, junge Berufstätige ließen sich pro Jahr doppelt so häufig krankschreiben wie alte: "In Sachsen ist es so, dass im Durchschnitt die 15- bis 19-Jährigen zwei Mal krankgeschrieben sind. Bei den 60- bis 64-Jährigen ist das nur einmal der Fall. Darüber hinaus wissen wir auch, dass insgesamt im Vergleich seit 2010 die Krankschreibungen bei jungen Berufstätigen in Sachsen um etwa neun Prozent, bundesweit sogar um elf Prozent zugelegt haben."