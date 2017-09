Auch die Universität Leipzig hat ein Forschungsprojekt in der Endrunde. Die Wissenschaftler dort beschäftigen sich mit der Adipositas, also der Fettleibigkeit.

Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange sagt: Wenn nun sieben sächsische Forschungsprojekte in der Vorauswahl überzeugt hätten, zeige das, wie leistungsstark die Wissenschaft hierzulande sei. Das sei gelungen weil die Universitäten ihre Spezialbereiche entwickelt hätten und weil die Landesregierung die Unis auch in schwierigen Zeiten unterstützt habe. "Als die TU Dresden Exzellenz-Universität geworden ist, wurde sie zum Beispiel beim Stellenabbau ausgenommen." Außerdem habe es mehr Geld für Forschung und Baumaßnahmen gegeben.

Bereits seit 2012 darf sich die TU Dresden Exzellenz-Universität nennen. Diesen Titel muss sie jetzt aber wieder verteidigen: Mindestens zwei dieser sechs Forschungsprojekte müssen erfolgreich sein. Die Konkurrenz ist hart. 88 Projekte aus ganz Deutschland haben es ins Finale geschafft, 50 erhalten am Ende eine Exzellenz-Förderung. Die Chancen für Dresden und Leipzig stehen also ganz gut, in einem Jahr zu Gewinner-Universitäten zu gehören.