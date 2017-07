Das Oberlausitzer Bergland ist wohl eher für seine Umgebindehäuser oder für seinen Senf bekannt als für seine Handelsbeziehungen in die arabischen Emirate. Dabei exportiert Youssef Farhat von hier aus schon seit über 25 Jahren Rinder, Ziegen und Schweine - nicht nur nach Katar, sondern auch in andere arabische Länder, nach Nordafrika und in osteuropäische Nationen wie Russland oder die Ukraine.

Der Kuh-Zwischenhändler

In den Achtzigerjahren ist Farhat zum Studieren aus dem Libanon nach Tschechien gekommen. Nach der Wende zog es ihn dann nach Löbau im Kreis Bautzen, wo er seinen Betrieb gründete. Gerade erst hat er 165 Kühe nach Katar exportiert, nun wartet er auf neue Bestellungen.

Seit 25 Jahren exportiert Youssef Farhat Tiere. Bildrechte: dpa Seine Kühe züchtet Farhat nicht selbst, sondern kauft sie überall in Deutschland ein - "von Ostfriesland bis hier in der Oberlausitz". Er ist so etwas wie ein Kuh-Zwischenhändler. In seinem Stall warten sie nur auf ihr nächstes Ziel.



Nach Katar habe Youssef Farhat schon vor der Krise exportiert, sagt er. Anfang Juni verhängten die Vereinigten Arabischen Emirate und drei andere Staaten Handelsbeschränkungen für das Land, weil Katar mutmaßlich die Terrororganisation IS unterstütze.

Katar besorgt das richtige Klima

Das Geschäftsmodell, Rinder in Milch-arme Länder zu exportieren, sei im Prinzip nichts Neues, bestätigt Hans Voldenauer vom Bundesverband deutscher Milchviehhalter. Er erinnert sich an Lieferungen an die Türkei vor über zwanzig Jahren. Katar aber erscheint ihm fragwürdig: "In der Türkei gibt es Regionen, wo genügend Niederschläge fallen. Da kann man eine Milchkuh entsprechend halten. Katar: viel Sand, wenig Wasser und noch weniger Grünland."

Klar, die Tiere brauchen Gras und Weiden, weiß auch Youssef Farhat. Aber dafür sei auch vor Ort in Katar gesorgt - allerdings ziemlich aufwendig: "Das wird alles importiert und ist kein Problem für die Tiere. Auch vom Klima her: Die Ställe sind klimatisiert."

Transporte quälen die Tiere

Für Lisa Wittmann vom Tierschutzverein Peta sind die Umstände trotzdem nicht hinnehmbar. Die Transporte seien für die Tiere viel zu stressig. Ihre Organisation fordert deshalb ein komplettes Transportverbot. Lisa Wittmann räumt aber ein: "Zu Verletzungen und zu Transporten haben wir keine verlässlichen Zahlen. Es sind hunderte und tausende Tiere, die sich jährlich auf dem Transport ins Ausland befinden. Aber auch die Transporte in Deutschland sind mit unfassbarem Leid verbunden."

Youssef Farhat hingegen beteuert, seine Sammelstelle sei in Ordnung und von der EU zugelassen. Hier würden die Tiere geimpft und vom Amtsarzt untersucht. Erst dann ginge es - wie jetzt für die Katar-Kühe - in den LKW und weiter zum Flughafen.