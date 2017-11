Bellmann wurde 1940 in der nahe Pirna gelegenen sächsischen Kleinstadt Dohna geboren. Nach dem Abitur in Sebnitz zog es ihn 1958 zum Schauspielstudium nach Leipzig an die "Hans Otto"-Theaterhochschule. Nach einem festen Engagement am "Theater der Jungen Generation" in Dresden wechselte er 1967 an das Schauspielhaus Leipzig. Dort stand er bis 1997 auf der Bühne, unter anderem in Hauptrollen in Gerhart Hauptmanns Stück die "Ratten" oder als Tschumalow in Heiner Müllers "Zement".