Die Tochter des Sängers Eddie Fisher und der Schauspielerin Debbie Reynolds hatte ihre erste Filmrolle 1975 in "Shampoo" an der Seite von Warren Beatty, Julie Christie und Goldie Hawn. Zwei Jahre später wurde sie weltberühmt. Als 20-Jährige spielte sie erstmals die heroische Prinzessin Leia im ersten Kinofilm der "Star Wars"-Saga. 2015 schlüpfte sie noch einmal in diese berühmte Rolle als inzwischen stark gealterte Prinzessin. Im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere drehte sie mit Größen wie Laurence Olivier, John und James Belushi, Woody Allen, Warren Beatty, Julie Andrews und Joanne Woodward. Auch am Broadway und auf anderen Bühnen war sie zu Hause. Sie spielte unter anderem in mehr als 40 Kinofilmen wie "Blues Brothers", "Hannah und ihre Schwestern", "Lieblingsfeinde - Eine Seifenoper oder "Harry und Sally" mit. Außerdem hatte sie Gastauftritte in TV-Serien wie "30 Rock" oder "A Big Bang Theory".

Fisher schrieb außerdem Romane und arbeitete an Drehbüchern. 1987 veröffentlichte sie ihren Roman "Postcards From the Edge" ("Grüße aus Hollywood") mit vielen autobiografischen Elementen. Darin verarbeitete sie ihre eigene Drogensucht und Probleme mit ihrer Mutter. Das Buch wurde mit Meryl Streep, Shirley McLaine und Dennis Quaid verfilmt.



In Interviews schilderte Fisher später, wie schwer der Druck der Unterhaltungsindustrie auf ihr lastete. Sie habe in Alkohol, Kokain und Medikamenten Zuflucht gesucht, erzählte sie.



Aus ihrer eigenen Lebensgeschichte machte Fisher die One-Woman-Show "Wishful Drinking". Daraus entstand das gleichnamige Buch, das 2008 erschienen war. Darin beschreibt Fisher auch ihre bipolare Störung.



Vor kurzem veröffentlichte sie ihre Autobiografie "The Princess Diarist", in der sie über das Geschehen hinter der Bühne bei den Dreharbeiten zum ersten "Star Wars"-Film erzählt.