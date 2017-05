Der ehemalige Kapitän des havarierten Kreuzfahrtschiffs "Costa Concordia", Francesco Schettino, muss ins Gefängnis. Die Richter des Obersten Gerichtshofes Italiens in Rom bestätigten in letzter Instanz ein über zwei Jahre altes Urteil. Es sieht über 16 Jahre Haft für den Ex-Kapitän vor.

Der heute 56-jährige Schettino war bereits im Februar 2015 wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung zu 16 Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte mit 26 Jahren eine deutlich höhere Haftstrafe gefordert. Nachdem sowohl die Anklagebehörde als auch die Verteidigung Berufung eingelegt hatten, kam der Fall im Mai 2016 vor ein Berufungsgericht in Florenz. Die dortigen Richter bestätigten zwar das erste Urteil. Doch Schettino zog in eine weitere Instanz. Und auch die Staatsanwaltschaft legte erneut Berufung ein.



Damit landete der Fall letztlich vor dem höchsten Gericht Italiens in Rom. Die Staatsanwaltschaft hatte beim Auftakt des Berufungsverfahrens am 20. April gefordert, das Urteil zu bestätigen und es an das Berufungsgericht in Florenz zurückzuverweisen, um eine härtere Strafe zu prüfen. Schettino war für die Zeit der Berufungsprozesse auf freiem Fuß, da aus Sicht der Justiz keine Fluchtgefahr bestand.