Wenn schon in der F-Jugend die Rivalität der Mannschaften so groß ist, dass die Eltern teilweise aufeinander losgehen und dann aber bei jeder Kleinigkeit den Fehler beim Schiedsrichter suchen, ist das ein Phänomen der jetzigen Zeit. Aber erklärbar ist das für mich nicht.

Vor allem in den Amateur-Klassen gehöre die Beschimpfung durch Zuschauer, Übungsleiter, Eltern und Spieler fast schon zum Schiedsrichter-Alltag. Hinzu komme der demografische Wandel, der den Mangel an Unparteiischen noch vergrößere. Das schlägt sich in Zahlen nieder. Jährlich büßt der sächsische Fußballverband 50 bis 60 Schiedsrichter ein, erklärt Harald Sather. Zurzeit gebe es rund 3.000, benötigt würden tausend mehr, wenn bei allen Erwachsenenspielen auch Assistenten auflaufen sollen.

Auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt geht die Zahl der Schiris stark zurück. Bisher konnten alle Spiele im Erwachsenenbereich besetzt werden, weil zahlreiche Schiedsrichter gleich mehrere Partien am Wochenende übernahmen, so Harald Sather. In den Kreisen gebe es Schiedsrichter, die vier bis fünf Spiele am Wochenende machen würden: Freitagabend beginnen, bis Sonntagabend. "Wir sind froh solche Schiedsrichter zu haben, die so viele Spiele machen."