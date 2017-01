Florida Mehrere Tote nach Schüssen auf Airport

Auf dem Flughafen Fort Lauderdale in Florida hat ein Schütze am Freitag mindestens fünf Menschen getötet. Behördenangaben zufolge wurden mindestens acht Menschen verletzt. Der Tatverdächtige sei in Haft. Über sein Motiv ist bislang nichts bekannt. Der Senator von Florida, Bill Nelson, sagte dem Fernsehsender CNN, es handele sich um einen 26-jährigen Mann. Er habe einen Armeeausweis bei sich gehabt. Es sei aber nicht klar, ob er bei den Streitkräften noch aktiv war.

Eine verletzte Frau wird vom Airport in ein Krankenhaus gebracht. Bildrechte: dpa