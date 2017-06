An einem Münchener S-Bahnhof hat es am Dienstagmorgen bei einem Polizeieinsatz einen Schusswechsel gegeben. Bei der Schießerei im Bereich des Bahnsteigs der Station Unterföhring sind laut Polizei mehrere Menschen verletzt worden, eine 26-jährige Beamtin schwer. Sie schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.