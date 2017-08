Einer aktuellen Studie aus Nordrhein-Westfalen zufolge ist der Schwund bei den Großschmetterlingen besonders stark, also bei den Schmetterlingen, für die sich vor allem Sammler interessieren. In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Zahl der Schmetterlinge halbiert. Jede fünfte Art ist ausgestorben. Aber auch Schwebfliegen und Wildbienen werden laut Studie immer seltener. Bei der Ursache sind sich alle Experten einig: Zu viel Dünger und Chemikalien auf den Feldern, das häufige Mähen von Wiesen – all das töte und verdränge Insekten.

Hinzu komme aber auch die Verschmutzung der Luft unter anderem durch Autos. Dr. Gunnar Brehm beschreibt das Problem so: "Die Stickoxide, die aus den Dieseln rauskommen, die landen am Ende durch die Niederschläge überall in der Landschaft und düngen die Landschaft. Und das macht richtig viel aus, also da kommen ja Tonnen zusammen und es regnet in alle Naturschutzgebiete, in jeden Wald, in jeden Fluss, in jeden Bach kommt diese ganze Suppe vom Himmel."