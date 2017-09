Ihr Nachname "Kim" verrät es: Des Altkanzlers neue Liebe stammt aus Korea. Auch wenn die Liaison erst jetzt öffentlich wurde, so besteht sie doch schon länger. Schröders Noch-Ehefrau Doris Schröder-Köpf, von der er sich vor über zwei Jahren trennte, offenbarte auf Facebook: "Frau Kim war im Frühjahr 2016 der Anlass, wenn auch nicht der alleinige Grund, für die endgültige Trennung. Unsere Familie ist dem Wunsch nach Diskretion gefolgt, da Frau Kim erst ihre privaten Verhältnisse ordnen wollte. Die öffentlichen Auftritte zeigen, dass das offenkundig erfolgt ist." Sollte Schröder Soyeon Kim heiraten, so wäre sie seine fünfte Ehefrau.

Bislang weiß man wenig über die neue Herzensdame. Sie ist 48, also 25 Jahre jünger als der Altkanzler. Sie hat in Marburg studiert, spricht fließend Deutsch und ist vergangene Woche in Seoul erstmals an seiner Seite öffentlich aufgetreten. Neuer Lebensabschnitt, neue Weggefährtin: Dieses Muster zieht sich wie ein roter Faden durch Schröders bemerkenswerte Biografie.

Als Jugendlicher, als Fußball-Talent mit dem Kampfnamen "Acker", war er aber wohl noch kein Weiberheld. Ein Jugendfreund erinnert sich: "An und für sich war das ein stiller Typ. Nicht so einer, der auf eine Frau zuging und sie aufforderte. Er war lieber so ein Kumpeltyp. Und das mit den Frauen ergab sich nachher immer so." Doch Schröder hat stets versucht, Einfluss zu nehmen.

Synonym der Entfremdung

Hiltrud "Hillu" Schwetje war Schröders dritte Ehefrau. Bildrechte: dpa Seine dritte Frau Hiltrud Schwetje und er galten als Traumpaar der deutschen Politik. Zwei auf Augenhöhe: Sie Atomkraftgegnerin und Tierschützerin, er Anwalt, Bundestagsabgeordneter und dann Ministerpräsident. Die "Kennedys von Hannover" wurden sie genannt. Und sie vermarkteten sich entsprechend.



Bei "Wetten, dass..?" fragte Thomas Gottschalk im Jahre 1995: "Sie sind Vegetarierin, er liebt Curry-Würste. Wie kommt Ihr da zusammen bei Essen?" Hiltrud Schwetje antwortete: "Er behauptet zuhause immer, dass das alles ganz prima ist, was wir da so servieren. Und dann hat er ganz glänzende Augen am Montagmorgen, wenn er wieder zum Dienst gehen kann, um Curry-Würstchen zu essen." Schröders Curry-Wurst - sie wurde 1997 zum Synonym der Entfremdung.

"Das Gegenteil von Waschlappen"

Noch ist Doris Schröder-Kopf mit Gerhard Schröder verheiratet. Bildrechte: dpa Die sozialdemokratische Mythologie wollte es, dass dem bodenständigen Schröder ("Hol mir mal 'ne Flasche Bier, sonst streik ich hier") in dieser Ehe nicht einmal eine Curry-Wurst vergönnt war. In Wahrheit hatte er längst eine Affaire mit der Journalistin Doris Köpf, während der Kanzlerjahre dann Ehefrau Nummer vier.



Auf die Frage, wie Schröder als Ehemann so war, antwortete sie einmal: "Auf der einen Seite irgendwie sehr romantisch und zugewandt. Und sehr aufmerksam. Auf der anderen Seite musste sich alles seinem politischen Amt, seiner Tätigkeit unterordnen." Aber was ist sein Appeal? Was ist dieser Gerhard Schröder für das andere Geschlecht? "Das Gegenteil von Waschlappen."