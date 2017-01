Mittagspause im Freien Gymnasium Borsdorf, bei Leipzig. Die Mensa ist voller Schüler, wie überall eine lärmende, muntere Gesellschaft. Nichts Außergewöhnliches, was auffällt. Erst auf den zweiten Blick rücken die identischen Polo-, Sweat- und T-Shirts ins Bewusstsein, die alle tragen, in verschiedenen Farben, meist in Schwarz und Grün, vereinzelt auch Rot oder Blau. Oben links ist dezent das Schullogo eingestickt. So sieht also Schulkleidung in Deutschland aus. Bunt und modern. Standard wird das voraussichtlich nicht, wie eine Anfrage von MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradio an die Kultusministerkonferenz ergibt: