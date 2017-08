Die Leiche der Journalistin war am Dienstag von einem Radfahrer entdeckt geworden. Polizeitaucher holten den Körper dann aus dem Wasser. Nach Polizeiangaben handelte es sich um einen Torso. Kopf sowie Arme und Beine seien bewusst vom Körper abgetrennt worden.

Wall war von dem dänischen Erfinder Peter Madsen zu einer Fahrt auf dessen U-Boot "Nautilus" eingeladen worden. Die Journalistin war zuletzt am 10. August gesehen worden, wie sie an Bord des Schiffes ging. Sie wollte eine Reportage über den Erfinder schreiben. Was dann passierte, ist unklar.