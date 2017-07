In der Süd-Schweiz ist am Wochenende die wohl längste Hängebrücke der Welt eröffnet worden. Die Fußgängerbrücke, die das Grabengufer bei Zermatt im Kanton Wallis überspannt, ist nach Angaben von Zermatt Tourismus 494 Meter lang und führt in teils 85 Metern Höhe über den Abgrund. Durch Trittgitter können die Wanderer beim Überqueren in die Tiefe sehen.



Die neue Brücke verfügt nach Angaben der Herstellerfirma Swissrope über ein besonderes Dämpfungssystem, so dass sie kaum ins Schwingen gerät. Allein die Tragseile wiegen acht Tonnen.