Vor Rekordbesteigung Bergsteiger Ueli Steck stirbt im Himalaya

Der Schweizer Extrem-Bergsteiger Ueli Steck ist im Himalaya tödlich verunglückt. Steck sei am Sonntagmorgen am Nuptse, einem Siebentausender südwestlich des Mount Everests, ums Leben gekommen. Das sagte Ang Tsering Sherpa von der nepalesischen Bergsteiger-Vereinigung. Offenbar sei Steck ausgerutscht und abgestürzt.

Steck ist dem Sherpa nach das erste Todesopfer der diesjährigen Klettersaison, die von April bis Mai geht, hieß es. Die genauen Umstände seines Absturzes waren zunächst nicht klar. Steck war offenbar allein unterwegs. Er galt als einer der besten Bergsteiger der Welt und war für seine besonders schnellen Solo-Besteigungen bekannt.

Vorbereitung auf Rekord-Doppelbesteigung

Der 40 Jahre alte Steck war am Mount Everest, um sich an die Höhenluft zu gewöhnen. Im Mai wollte er den höchsten Berg der Welt bezwingen und dabei eine noch nie zuvor genutzte Route nehmen.

Der Schweizer Extrembergsteiger Ueli Steck Bildrechte: dpa Steck wollte innerhalb von 48 Stunden auf den Everest und dann über die Westschulter auf den Lhotse kommen, was ohne Sauerstoff noch nie jemand geschafft hat. Dem Schweizer "Tages-Anzeiger" gab Steck dazu ein Interview.



"Irgendwann riskierst du so viel, dass es knallt", sagt er darin, und: "Scheitern heißt für mich: Wenn ich sterbe und nicht heimkomme."



Steck hatte in der Vergangenheit zahlreiche Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt und immer wieder neue Wege begangen. In den Alpen erkletterte er 2015 nach eigenen Angaben binnen 62 Tagen alle 82 Gipfel von mehr als 4.000 Metern Höhe. Die Strecken dazwischen legte er zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Gleitschirm zurück.

Spitzname "Schweizer Maschine"

Steck bezwang aber auch die Klassiker in anderen Weltregionen, den Everest, die Annapurna, den Mount Dickey in Alaska oder El Capitan in Kalifornien. Immer ohne Flaschensauerstoff, meist in enormem Tempo. In der Szene trug er den Spitznamen "Swiss Machine", die "Schweizer Maschine". Steck mochte ihn nicht, lebte aber von den Schlagzeilen.

Steck, der im Oktober 1976 in Langenau im Schweizer Emmental geboren wurde, war schon im Alter von zwölf Jahren ein begeisterter Bergsteiger. Als 18-Jähriger bezwang er die Eiger-Nordwand.

Gefährliche Situationen hatte er schon mehrere überstanden. 2007, an der Annapurna, traf ihn ein Stein. Er verlor das Bewusstsein, rutschte 200 Meter ab, blieb aber heil.

Schlagzeilen wegen Schlägerei am Berg

Aussicht aus einem über Nepal fliegenden Flugzeug auf den Mount Everest (Aufnahme vom 14.09.2015). Bildrechte: dpa 2013 lieferten er und zwei andere Bergsteiger sich am Mount Everest eine Schlägerei mit wütenden einheimischen Bergführern. Angeblich hatte Steck mit seinem Team einen Eisschlag ausgelöst und die Sherpas in Gefahr gebracht.



Die Geschichte machte als "Krieg am Everest" Schlagzeilen. Damals schwor Steck, er werde nie wieder zum Mount Everest zurückkehren, weil sein "Vertrauen verloren" sei.

Nur wenige Monate später war er jedoch wieder im Himalaya, um die 8091 Meter hohe Annapurna über die steile Südwand zu besteigen. Nach 28 Stunden stand Steck als erster Bergsteiger allein auf dem Gipfel. Gipfelfotos konnte er allerdings nicht vorweisen, weil er beim Aufstieg seine Kamera verloren hatte.

Steck: Klettere nur zum "persönlichen Vergnügen"

Trotzdem wurde ihm für die spektakuläre Besteigung der Piolet d'Or, die höchste Auszeichnung im Bergsteigen verlieren. Um Ruhm oder Rekorde sei es ihm beim Bergsteigen aber nie gegangen, sagte der gelernte Zimmermann im August 2015 der Nachrichtenagentur AFP in einem Interview. Er sei immer nur zu seinem "persönlichen Vergnügen" geklettert, versicherte Steck.

Auch ums Geschäft sei es ihm nie gegangen: Er sei schon zufrieden gewesen, als er mit dem Bergsteigen so viel verdient habe wie mit seinem erlernten Beruf.

Steck wollte keine Kinder - wegen des Risikos

Der Schweizer schrieb Bücher, hielt Vorträge, hatte mehrere Sponsoren. Auf dem Auto, das ihm ein deutscher Konzern zur Verfügung stellte, stand rechts und links ganz groß seine Internet-Adresse.

Steck, der in Ringgenberg bei Interlaken zuhause war, hinterlässt seine Frau. Kinder wollte er keine. Er war der Meinung, dass sich das mit seinem Beruf nicht vereinbaren ließ. In einem Interview zum 40. sagte er: "Es ist schon schwierig genug, das Risiko vor sich zu verantworten - und vor seiner Frau."