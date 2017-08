Sturm "Harvey" sorgt in Texas für katastrophale Zustände. Besonders dramatisch ist die Situation in der Millionenmetropole Houston. Sintflutartige Regenfälle haben zahlreiche Häuser überschwemmt und Straßen in reißende Flüsse verwandelt. Eine Frau starb, als sie ihr Auto auf einer überfluteten Straße verließ. Sie ist das dritte Todesopfer in Folge von "Harvey".

Ein Ende der Katastrophe ist nicht in Sicht. Der Nationale Wetterdienst der USA warnte am Sonntag, die Auswirkungen des Sturms seien beispiellos und überstiegen alle Erwartungen. Die Bürger müssten allen Anordnungen der Behörden Folge leisten. Die Warnung gilt auch für andere Teile von Texas.



Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sagte, auch nach der Herabstufung von "Harvey" zu einem Tropensturm verschlimmere sich die Lage in den Sturmgebieten weiter. Die Zustände seien schlecht und würden schlimmer. Abbott rechnete mit Schäden, die in die Milliarden gehen. Das ganze Ausmaß werde sich aber erst in den kommenden Tagen zeigen.