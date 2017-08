Hurrikan "Harvey" war der stärkste Wirbelsturm in den USA seit zwölf Jahren. Bildrechte: dpa

"Harvey" hatte mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 210 Kilometern pro Stunde die Golfküste bei Rockport erreicht. Das Nationale Hurrikanzentrum der USA hatte ihn in die vierte von fünf Kategorien eingestuft. "Harvey" war damit der stärkste Hurrikan seit zwölf Jahren in den USA seit Hurrikan "Katrina", bei dem im Jahr 2005 mehr als 1.800 Menschen ums Leben gekommen waren.



In der Stadt Port Lavaca stieg der Meeresspiegel um rund zwei Meter in sieben Stunden. Vier Kreuzfahrtschiffe mit 20 000 Passagieren, die eigentlich am Wochenende Galveston ansteuern wollten, warteten auf offener See auf grünes Licht für die Fahrt in den Hafen.