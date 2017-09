Ein schweres Erdbeben der Stärke 8,0 hat in der Nacht zum Freitag den Süden Mexikos erschüttert. In der Hauptstadt Mexiko-Stadt wackelten Gebäude. Menschen seien nach den Erdstößen auf die Straßen gelaufen, berichteten Augenzeugen.



Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 8,0 an. Das Epizentrum liege vor der Küste des Landes 123 Kilometer südwestlich der Stadt Pijijiapan in einer Tiefe von 33 Kilometern. Das Pacific Tsunami Warning Centre teilte mit, dass es großräumig zu gefährlichen Tsunami-Wellen kommen könnte.



Weitere Informationen folgen in Kürze.