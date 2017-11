Nach der Festnahme eines Syrers in Schwerin ist Haftbefehl gegen den 19-Jährigen erhoben worden. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, ordnete der Bundesgerichtshof am Mittwoch in Karlsruhe Untersuchungshaft für den jungen Mann an. Er ist dringend tatverdächtig, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben.