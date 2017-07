Bei einem Festival als Einlasskontrolle zu arbeiten, ist ein harter Job. Der Verdienst bewege sich an der Mindestlohngrenze, erklärt Dieter Seyfarth, der bei der Gewerkschaft Verdi in Leipzig für Sicherheits- und Wachfirmen zuständig ist.



Oftmals sind die Tätigkeiten eintönig und die Ordnerinnen und Ordner stehen stundenlang in der prallen Sonne. "Bei so einem Festival bringen die tatsächlich die ganze Zeit vor Ort zu. Natürlich werden sie mal abgelöst, um was zu essen oder eine Notdurft zu verrichten. Trotzdem bringen die dort 15 Stunden am Stück zu", sagt Seyfarth.