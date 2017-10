"Selbst Scannen und Zeit sparen", damit wirbt ein Supermarkt im thüringischen Hermsdorf. Die Idee: Mit mobilen Lesegeräten shoppen gehen, die Ware direkt am Regal einscannen und ab damit in den Korb. Am Ende der Einkaufstour wird der Barcodescanner ausgelesen, und der Kunde zahlt den Einkauf mit EC-Karte oder in Bar an einem Terminal. Eine Kassiererin wird nicht mehr benötigt die Kunden in Hermsdorf sind von der digitalen Einkaufswelt begeistert: "Wir hatten erst ein bisschen Hemmungen. Wir dachten, vielleicht ist das zu kompliziert. Aber jetzt haben wir das inne. Ich gehe gar nicht mehr gerne ohne den Scanner hier rein. Selbst wenn ich wenig hole, mache ich das lieber über den Scanner."

Noch sind es nur wenige

In Deutschland gibt es bis heute gerade 180 Geschäfte in denen, man SB-Kassen nutzen kann. Dennoch hat jeder fünfte deutsche Kunde schon einmal an Selbstscannerkassen seinen Einkauf bezahlt. Der Großteil, um Zeit zu sparen. Was der Kunde nicht weiß: Er braucht beim Selberscannen bis zu viermal länger als eine erfahrene Kassiererin. Das sagen Fachleute und ganz ohne Betreuungspersonal funktioniere es auch an den Selbstbedienungskassen nicht, weiß Kassenleiterin Annet Deibicht vom Globusmarkt Hermsdorf: "Leergutbons oder bestimmte Rabatte sind dort nicht erkennbar. Da brauchen wir Personal. Und auch am Wochenende bei den Familieneinkäufen müssen es zwei Kassiererinnen sein, eine ist zu wenig."

Für das kommende Weihnachtsgeschäft sollen in Hermsdorf zwei weitere Kassensysteme eingerichtet werden. Arbeitsplätze an normalen Supermarktkassen sollen dadurch aber nicht wegfallen: "Wir haben eine Betriebsvereinbarung, wo verankert ist, dass, keine Jobs wegfallen. Bei uns wurde aus dem Grund noch keinem gekündigt."

Verdi bleibt skeptisch

Keinen Personalabbau durch die Digitalisierung im Einzelhandel, das bezweifelt Betina Penz von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. "Wir gehen davon aus, dass die Einführung von Selbstscannerkassen Arbeitsplätze kosten wird. Das sieht man da, wo es sie schon gibt. Da wurde natürlich nicht gekündigt, aber Personal wurde auch nicht ersetzt. Eine Kassiererin ist dann für mehrere Kassen zuständig. Schon rein rechnerisch braucht man weniger Personal."

Parallelen zum Bankensektor

Alles aus einer Hand, Vorreiter war Ikea. Bildrechte: MDR/Florian Barth Ob im Supermarkt oder in der Industrie, die Auswirkungen des technologischen Wandels werden dramatisch. Experten vermuten, dass in Deutschland durch die Digitalisierung die Hälfte aller Jobs wegfallen könnten. Bettina Penz sieht Parallelen in der Entwicklung im Einzelhandel und dem Bankensektor: "Als die Terminals vor etlichen Jahren eingeführt wurden, hieß es auch, es koste kein Personal. Mittlerweile hat man in kaum einer Bank noch eine Kassiererin. Da sehen wir quasi schon die Perspektive im Einzelhandel."



Doch verlässliche Zahlen ob und wie viele Arbeitsplätze durch die Digitalisierung weggefallen, gibt es nicht. Auf Nachfrage teilte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit, dass dem Ministerium keine Daten vorliegen, wie die Einführung der SB-Kasse den Arbeitsmarkt verändern wird.

Arbeitslosigkeit niedrig trotz Digitaltechnik

Erik Maier, Professor für Handelsmanagement an der Handelshochschule Leipzig, widerspricht der Gewerkschaft Verdi und ist sich sicher, dass die Angst vor der Digitalisierung Schwarzmalerei ist: "Ich glaube, dass die Diskussion um die Arbeitsplätze in der Digitalisierung häufig als Nullsummenspiel geführt wird. Ersetzt eine neue Technologie einen Arbeitsplatz, dann fallen Arbeitsplätze weg. Ich glaube, aber dass das mit Bezug auf die Digitalisierung im Handel zu kurz greift.

Die Jobs verschieben sich, sie sind nicht mehr so wie früher. Das heißt aber nicht, dass wir alle arbeitslos werden. Unser Arbeitslosenniveau ist heute vermutlich so niedrig wie nie trotz Digitalisierung. Arbeitsplatzabbau an der Supermarktkasse. Letztendlich hat der Kunde das letzte Wort, ob er selber scannt oder klassisch an der Kasse zahlt und damit möglicherweise Arbeitsplätze sichert. Mitunter ist bei der Selbstscanner-Kasse noch Hilfe einer Kassierin nötig. Bildrechte: MDR/Florian Barth