Eigentlich wollte Winfried Lonzen intern ein bisschen mit den Kollegen feiern: Die Arena Leipzig ist 15 Jahre alt. Seit Mai 2002 kommen in die Mehrzweckhalle pro Event bis zu 12.000 Besucher zu Konzerten, Sportevents oder Kongressen. Wegen des Anschlags in Manchester muss Lonzen, der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, nun den ganzen Tag Journalistenfragen beantworten. "Diese traurigen Anlässe, wie sie jetzt immer wieder passieren, erschrecken uns natürlich. Aber trotz allem können wir sagen, dass wir unsere Sicherheitsmaßnahmen seit einiger Zeit so verstärkt haben, dass wir wissen: Wir haben getan, was menschenmöglich ist. Würden wir jetzt erst reagieren, weil so eine Katastrophe passiert ist, hätten wir etwas falsch gemacht."

Großveranstalter müssen Sicherheitskonzept vorlegen

Die Gäste werden vor dem Betreten der Arena auf verbotene Gegenstände kontrolliert. Die Sicherheitsleute finden regelmäßig Messer oder auch Schlagringe. Rucksäcke und größere Taschen sind nicht mehr erlaubt. Zudem werden die Security-Mitarbeiter regelmäßig geschult. "Wir planen jetzt zusätzlich, aber das ist nicht erst seit heute, die Einlassschleusen außerhalb der Arena fest einzubauen. Bis jetzt stehen sie temporär und werden jedes Mal auf- und abgebaut."

Die Band "Depeche Mode" gibt am Samstag ein Konzert in Leipzig. Bildrechte: IMAGO Für Großveranstaltungen wie Konzerte in der Arena oder nebenan im Stadion oder auf der Festwiese müssen die Betreiber und ihre Mieter, die Veranstalter, der Stadt ein Sicherheitskonzept vorlegen. So auch für das am Samstag anstehenden "Depeche Mode"-Konzert, zu dem 70.000 Menschen erwartet werden. Das könne dann schon mal einen faustdicken Papierstapel lang sein, sagt Matthias Winkler. Er ist Geschäftsführer der Agentur Mawi, die das Konzert veranstaltet. Das Konzept enthält unter anderem die geforderte Anzahl an Sicherheits- und Rettungskräften, aber auch eine Analyse, wie viel Gefahr vom Publikum oder vom Wetter ausgeht. Das müssen Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt absegnen.

Sicherheitsaufwand wird nicht auf Tickets umgelegt