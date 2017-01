Windkraft Umgestürzte Windräder werfen Rätsel auf

Umgekippte Windkrafträder, abgebrochene Rotorblätter - so etwas hat es zuletzt vermehrt in Norddeutschland gegeben. Aber auch in Thüringen und Sachsen gab es ähnliche Fälle. Der TÜV sieht die Betreiber in der Pflicht. Die sprechen allerdings von Ausnahmen.

von Ben Hänchen, MDR AKTUELL