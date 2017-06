Erfolgreiche Tests Bahn setzt Bodycams deutschlandweit ein

Die Deutsche Bahn will ihr Sicherheitspersonal bundesweit mit Körperkameras ausstatten. Das teilte das Unternehmen in Berlin mit. Demnach sollen die sogenannten Bodycams ab dem Spätsommer an großen Bahnhöfen zum Einsatz kommen sowie bei der An- und Abreise zu Sport- und Großveranstaltungen. Der Infrastrukturchef der Bahn, Ronald Pofalla, sagte, mit den Bodycams könne Beweismaterial gesichert werden. Außerdem schützten sie vor Angriffen. Die Kameras können auf Knopfdruck aktiviert werden. Die Aufzeichnungen sollen verschlüsselt gespeichert werden.

Die Bahn hat den Einsatz von Videokameras am Körper bereits getestet. Die sogenannten Bodycams kamen etwa in Berliner Bahnhöfen und Köln zum Einsatz und wurden auch testweise in Zügen ausprobiert.



Nach Angaben des Unternehmens verliefen die Tests erfolgreich. Bereits im Dezember teilte die Bahn mit, an den drei Berliner Bahnhöfen, die für den Pilotversuch ausgewählt worden seien, seien Mitarbeiter mit Körperkameras kein einziges Mal angegriffen worden.



Der Bahn zufolge haben die Körperkameras eine abschreckende Wirkung. Auf dem Bildschirm sei sichtbar, was gerade aufgezeichnet werde. Vor allem Betrunkene und aggressive Bettler ließen sich davon abschrecken. In mehreren Fällen hätten die Videoaufzeichnungen bereits in der Testphase zur Ergreifung von Straftätern geführt.