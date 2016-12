Die massenhaften Übergriffe auf Frauen bei Silvesterfeiern vergangenes Jahr haben die Polizei dieses Jahr in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Allein in Köln, das besonders in die Schlagzeilen geraten war, sind rund 1.500 Polizisten im Einsatz - zehn Mal so viele wie 2015. Die größte Feier in Deutschland steigt in Berlin. Auch dort sind die Behörden nach dem Lkw-Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten besonders sensibilisiert.